لوكوموتيف موسكو يقلب الطاولة على نيس بفضل فيرنانديز
Globallookpress
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نجح لوكوموتيف موسكو الروسي في قلب الطاولة على مضيفه نيس الفرنسي بفضل ثلاثية لنجمه البرتغالي مانويل فيرنانديز ليفوز (3-2) الخميس ضمن ذهاب دور الـ 32 من الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".
بادر ماريو بالوتيلي بافتتاح باب التسجيل في (د.4)، وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني في (د.28) لكن النادي الروسي تمكن من إحراز ثلاثية عبر لاعبه البرتغالي فيرناندز في (د.45 من ركلة جزاء و69 و77).
ولعب النادي الفرنسي منقوصا منذ (د.67) إثر طرد لاعبه راسين كولي.
ويلتقي الفريقان إيابا يوم 22 فبراير/شباط القادم.
المصدر: RT
فادي سيمير
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