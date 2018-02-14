الريال يضحي بـ 4 نجوم كبار مقابل نيمار!

ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية أن ريال مدريد يدرس بيع 4 لاعبين من أجل تمويل صفقة التعاقد مع جوهرة السيلساو، نيمار، والذي من المتوقع أن يكلف التعاقد معه مبلغا خياليا.

ويعد كريستيانو رونالدو، أبرز الأسماء التي ارتبطت بالرحيل عن النادي الملكي، بإدراجه في صفقة تبادلية مع نيمار، لتقليل المبلغ المدفوع لضم النجم البرازيلي من ناديه الباريسي.

وذكرت الصحيفة أن الجناح الويلزي غاريث بيل، يعتبر من أبرز الأسماء المرشحة التي ستعرض للبيع، بالإضافة إلى لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش، حيث يحظى هذا الثنائي باهتمام أندية إنجليزية عديدة، أبرزها مانشستر يونايتد.

كما تضم القائمة أيضا المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، والذي ربطته تقارير في أكثر من مناسبة سابقة بالانتقال إلى صفوف أرسنال الإنجليزي.

في سياق متصل، فإن اهتمام ريال مدريد بضم تيبو كورتوا حارس مرمى تشيلسي، سيفتح الباب أمام رحيل الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس عن صفوف العملاق المدريدي.

وترددت أنباء في أواخر شهر يناير/كانون الثاني الماضي، حول انتقال نيمار إلى صفوف ريال مدريد، في الموسم (2017-2018)، إذا توج باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا. وقبل ذلك أعلن رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز عن رغبته في شراء المهاجم البرازيلي، واستعداده لإدخال مهاجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو ضمن الصفقة المحتملة، الأمر الذي أدى إلى توتر العلاقات بينهما.

وانتقل نيمار إلى صفوف باريس سان جيرمان قادما من برشلونة صيف 2017، مقابل 222 مليون يورو، ليصبح أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.

المصدر: وكالات

فادي سيمير