أبطال آسيا.. التعادل السلبي يحسم قمة الهلال السعودي والعين الإماراتي

تعادل نادي الهلال السعودي وضيف حامل اللقب مع ضيفه العين الإماراتي 0-0، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2018.

وضغط الهلال في معظم مراحل المباراة بحثا عن تحقيق النقاط الثلاث، ولكنه لم ينجح في الوصول إلى شباك العين.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الثلاثاء أيضا تعادل الريان القطري مع ضيفه الاستقلال الإيراني 2-2 على ستاد جاسم بن حمد في الدوحة.

وتصدر الريان والاستقلال ترتيب المجموعة برصيد نقطة من مباراة واحدة، بفارق عدد الأهداف المسجلة أمام الهلال والعين.

وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم 20 فبراير/شباط الجاري، حيث يلتقي العين مع الريان في العين، والاستقلال مع الهلال في مسقط.

المصدر: وكالات

فادي سيمير





