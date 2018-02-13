أرسنال يتلقى ضربة موجعة

قال نادي أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إن المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت خضع لجراحة بسيطة في الركبة اليسرى وقد يغيب لستة أسابيع.

وسيغيب اللاعب البالغ من العمر 26 عاما عن مباراتي دور الـ32 في الدوري الأوروبي أمام أوسترسوندس السويدي، إضافة إلى نهائي كأس الرابطة أمام مانشستر سيتي في وقت لاحق هذا الشهر.

وقال أرسنال في بيان بموقعه على الإنترنت "خضع لاكازيت لجراحة بالمنظار في الركبة اليسرى في لندن صباح اليوم الثلاثاء".

We hope to see you back on the pitch soon, @LacazetteAlexhttps://t.co/wH94ZFZ3VH — Arsenal FC (@Arsenal) February 13, 2018

وتابع "الجراحة كانت ناجحة وسيخضع لبرنامج إعادة تأهيل. يتوقع عودته إلى التشكيلة خلال فترة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع".

وخاض الدولي الفرنسي 26 مباراة مع أرسنال وسجل تسعة أهداف منذ انضمامه من أولمبيك ليون قبل انطلاق الموسم.

لكنه هز الشباك مرة واحدة فقط في 2018 وأهدر فرصتين سانحتين في الهزيمة 1-0 مطلع الأسبوع أمام توتنهام في الدوري.

ويحتل أرسنال المركز السادس في الدوري الممتاز برصيد 45 نقطة من 27 مباراة.

المصدر: رويترز

فادي سيمير