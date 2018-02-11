مواجهة إماراتية – قطرية على صفيح ساخن!

تتجه أنظار عشاق كرة القدم عامة والإماراتية والقطرية خاصة، غدا الاثنين، صوب ملعب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في العاصمة أبوظبي، الذي سيكون مسرحا لمواجهة الجزيرة والغرافة.

ووصلت بعثة فريق الغرافة إلى أبوظبي استعدادا لمواجهة الجزيرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2018، لحساب المجموعة الأولى التي تضم أيضا تراكتور الإيراني وأهلي جدة السعودي.

وستكون هذه أول مواجهة بين الأندية الإماراتية والقطرية، منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في 5 يونيو/حزيران من عام 2017.

وطلبت السعودية والإمارات من الاتحاد الآسيوي، إقامة المباريات ضد الأندية القطرية على ملاعب محايدة، وصولا إلى حد التلويح بالانسحاب من أبرز مسابقة آسيوية للأندية، في حال رفض الاتحاد هذا الطلب، إلا أن الاتحاد القاري أصر على إقامة المباريات وفق نظام الذهاب والإياب، وعدم إقامتها على ملاعب محايدة، كما هو حال مباريات الأندية السعودية والإيرانية، التي أقيمت العام الماضي، وستقام هذا العام، على أرض محايدة في سلطنة عمان، نظرا لقطع العلاقات بين الرياض وطهران منذ مطلع العام 2016.

المصدر: وكالات

نايف الكوردي