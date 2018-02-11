إشبيلية يفلت من كمين جيرونا.. فيديو

تغلب فريق إشبيلية على ضيفه جيرونا بصعوبة بهدف وحيد، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الأحد، وذلك في إطار منافسات المرحلة الـ 23 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل لاعب خط الوسط بابلو سارابيا هدف الفوز الوحيد للفريق الأندلسي، في الدقيقة 46، وذلك بعد أن أضاع لاعب جيرونا أداي بينيتيز ضربة جزاء لفريقه، في الدقيقة 41 من زمن الشوط الأول للقاء، الذي أقيم على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان".

وحقق فريق إشبيلية انتصاره الأول بعد تعادل وهزيمة على الترتيب، ورفع رصيده إلى 36 نقطة، ويحتل المركز السادس عشر في الدوري. بينما توقف رصيد جيرونا عند 31 نقطة، ويشغل المركز التاسع، حتى الآن، على سلم ترتيب الليغا.

المصدر: "goaltime"

نايف الكوردي