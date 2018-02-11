بالفيديو.. رونالدو يرحب بمصارع روسي بالعربية!

التقى نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع المصارع الروسي حبيب نور محمدوف ورحب به بعبارة "السلام عليكم".

ونشر نور محمدوف، المصارع في فنون القتال المختلطة، على حسابه في "إنستغرام" صورا ومقاطع فيديو للقاء الذي عقد أمس في مدريد عقب مباراة بين ريال مدريد وريال سوسيداد في بطولة الليغا الإسبانية.

وتبادل الرياضيان الهدايا، حيث حصل المصارع الروسي على القميص الذي لعب فيه رونالدو أثناء المباراة بتوقيعه، بينما أهدى نور محمدوف إلى نجم كرة القدم قبعة فلكلورية من جمهورية داغستان جنوب روسيا.

المصدر: إنستقرم

نادر عبد الرؤوف