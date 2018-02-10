نابولي يستعيد الصدارة من السيدة العجوز.. فيديو

استعاد نابولي صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، عقب فوزه على لاتسيو (4-1)، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم السبت، وذلك في إطار منافسات المرحلة الـ 24 من الكالتشيو.

وفتح الهولندي ستيفان دي فري مدافع لاتسيو باب الجحيم على "نسور لاتسيو"، بافتتاحه التسجيل مبكرا في الدقيقة الثالثة من انطلاق صافرة البداية. فقد رد نابولي بأربعة أهداف متتالية عبر كل من، الإسباني خوزيه كاييخون (د. 43)،

ومدافع لاتسيو البرازيلي والاس فورتيونا دوس سانتوس (د.54 خطأ في مرماه)، المدافع البرتغالي ماريو روي (د. 56)، والمهاجم البلجيكي درايس ميرتينز (د. 73)، من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "سان باولو".

وواصل نابولي، بذلك سلسلة انتصاراته، بتحقيقه فوزه الثامن على التوالي، ورفع رصيده إلى63 نقطة، واستعاد الصدارة بفارق نقطة من حامل اللقب يوفنتوس، الذي تغلب بدوره على ضيفه فيورنتينا بهدفين نظيفين، أمس الجمعة.

بينما في المقابل، مني لاتسيو بالهزيمة الثالثة على التوالي، وتجمد رصيده عند 46 نقطة، ويحتل المرتبة الثالثة، حتى الآن، وبات مهددا بالتراجع إلى المركز الخامس، بانتظار نتيجة مباراتي ملاحقيه إنتر ميلان وروما، اللذين يواجهان بولونيا وبينفينتو على الترتيب، يوم الأحد.

المصدر: " sportbox.ru"

نايف الكوردي