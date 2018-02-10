مانشستر سيتي يروض ثعالب ليستر.. فيديو

ألحق مانشستر سيتي هزيمة ساحقة بضيفه ليستر سيتي (5-1)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وضع رحيم سترلينغ أصحاب الأرض في المقدمة بهدف سريع سجله في الدقيقة الثالثة من انطلاق صافرة البداية. وأدرك المهاجم جيمي فاردي التعادل لفريق ليستر سيني "الثعالب"، عند الدقيقة 24، قبل أن يأتي النجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو ويحرز أربعة اهداف متتالية "بوكر أو سوبر هاتريك"، في الدقائق الـ (48، 53، 77، 90)، على ملعب "الاتحاد".

ورفع سيرخيو أغويرو رصيده، بعد هذا البوكر، إلى 21 هدفا، ليتقاسم مركز الوصافة في قائمة هدافي البيريمير ليغ، مع النجم المصري محمد صلاح، الذي يحل فريقه ليفربول ضيفا على ساوثهامبتون، غدا الأحد، ضمن مباريات هذه الجولة أيضا، بينما يتربع هاري كين، مهاجم توتنهام على عرش الصدارة برصيد 23 هدفا.

ويتربع مانشستر سيتي على صدارة الدوري برصيد 72 نقطة، مبتعدا بفارق 16 نقطة، عن جاره مانشستر يونايتد، الذي يحل ضيفا على نيوكاسل يونايتد، غدا الأحد.

في المقابل، توقف رصيد ليستر سيتي عند 35 نقطة، وبقي في المركز الثامن على سلم ترتيب البريمير ليغ.

المصدر: RT

نايف الكوردي