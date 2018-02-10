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بالفيديو.. عنتر يقود الزمالك للفوز على سموحة

الرياضة

بالفيديو.. عنتر يقود الزمالك للفوز على سموحة
Reuters Amr Dalsh
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خرج فريق الزمالك بفوز ثمين من ملعب مضيفه سموحة بهدف وحيد، في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، على استاد برج العرب، وذلك ضمن الجولة الـ 23 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويعود الفضل في انتصار الزمالك للاعبه محمد عنتر، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، في الدقيقة 62، من عمر المباراة، وهو باكورة أهدافه بقميص الأبيض.

ورفع الزمالك رصيده، بعد هذا الفوز، إلى 39 نقطة، وعزز موقعه في المركز الرابع، مبتعد بفارق أربع نقاط عن سموحة، صاحب المرتبة السادسة.

المصدر: "twitter/zscofficial"

نايف الكوردي

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