بالفيديو.. عنتر يقود الزمالك للفوز على سموحة

خرج فريق الزمالك بفوز ثمين من ملعب مضيفه سموحة بهدف وحيد، في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، على استاد برج العرب، وذلك ضمن الجولة الـ 23 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويعود الفضل في انتصار الزمالك للاعبه محمد عنتر، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، في الدقيقة 62، من عمر المباراة، وهو باكورة أهدافه بقميص الأبيض.

فوز ثمين خارج الديار للفارس الأبيض! 🏹

وهدف عن طريق عنتر الذي سجل أول أهدافه بقميص الزمالك! 🔴💪#سموحة_الزمالكpic.twitter.com/JnCHqjWChN — #Remember20 (@ZSCOfficial) February 10, 2018

ورفع الزمالك رصيده، بعد هذا الفوز، إلى 39 نقطة، وعزز موقعه في المركز الرابع، مبتعد بفارق أربع نقاط عن سموحة، صاحب المرتبة السادسة.

المصدر: "twitter/zscofficial"

نايف الكوردي