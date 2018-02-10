شاهد.. ميسي يوقع لـ "ألفا - بنك" الروسي

أصبح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ومنتخب بلاده واجهة البنك الروسي "ألفا بنك"، أحد الرعاة الرسميين لكأس العالم، التي تستضيفها روسيا في الفترة ما بين (14 يونيو، و15 يوليو 2018).

وقال المعلق الرياضي في قناة "ماتش تي في" الروسية، نوبل اروستاميان، عبر برنامجه "ملفات سرية"، على موقع "يوتيوب"، وكتب عبر حسابه "تويتر": "ليونيل ميسي اقترب أكثر من الكرة الروسية. والآن أصبح واجهة البنك الروسي (ألفا-بنك) الشريك الرسمي لكأس العالم 2018 في روسيا".

Ну что, Месси стал ещё ближе к России. Теперь он лицо Альфа-Банк на 2018 год. Остальные новости - в очередном выпуске.)https://t.co/AYPJS8FyjD — Nobel Arustamyan (@ANobelito) February 8, 2018

كما أكد ممثل "ألفا- بنك" صحة الخبر، من دون الكشف عن التفاصيل.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للبرغوث الأرجنتيني، وهو يوقع على العقد مرتديا قميصا يحمل ألوان وشعار البنك الروسي.

يذكر أن ليونيل ميسي احتل المركز الثالث في قائمة مجلة "فوربس"، لأعلى الرياضيين دخلا في العالم للعام 2017، برصيد 80 مليون دولار، منها 27 مليون دولار، من عائدات الإعلانات.

وتصدر غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد، قائمة "فوربس" برصيد 93 مليون دولار أمريكي، بينها 58 رواتب ومكافآت، يليه لاعب كرة السلة الأمريكي ليبرون جايمس (86،2 مليون دولار بينها 31،2 رواتب ومكافآت).

المصدر: "rbc.ru"

نايف الكوردي