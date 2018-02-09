الجزائري محرز يعود!

أكد نادي ليستر سيتي الانجليزي لكرة القدم، عودة لاعبه الجزائري رياض محرز، بعد فترة من التمرد بسبب حرمانه من الرحيل عن صفوف الفريق، في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وغاب رياض محرز (26 عاما) عن تدريبات فريق "ثعالب" ليستر، وعن مباراتي الجولتين الماضيتين احتجاجا على عدم إتمام ناديه صفقة انتقاله إلى مانشستر سيتي، في فترة الانتقالات الشتوية، التي أسد الستار عليها في 31 يناير/ كانون الثاني.

وأشارت شبكة "Sky Sports" إلى أن ليستر فرض غرامة مالية بقيمة 273 مليون يورو، على اللاعب الجزائري بسبب غيابه المتكرر.

وأصدر ليستر سيتي بيانا رسميا عبر موقعه الالكتروني، أكد فيه إنتهاء الأزمة بشكل نهائي وتركيز محرز مع الفريق.

وجاء في البيان: "رياض سيظل عنصرا مؤثرا جدا بتشكيل المدرب كلود بويل ويسعى مع زملائه لتحقيق المزيد من النجاحات مع ليستر".

وعاد رياض محرز، اليوم الجمعة، من جديد إلى تدريبات الفريق، ومن المنتظر أن يلعب أمام مانشستر سيتي، بالذات، غدا السبت، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ 27، من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

المصدر: وكالات

نايف الكوردي