صورة للكرات الخاصة بكأس العالم

أحدثت "الساحرة المستديرة" مشكلة كبيرة في نهائي النسخة الأولى لبطولة كأس العالم 1930، بين منتخب الأوروغواي، مستضيف المونديال، ونظيره الأرجنتيني.

فقد طالب كل من منتخبي تانغو الأرجنتيني و "لا سيليستي - La celeste" اللعب بالكرة الخاصة به، ليتم الاتفاق على أن يلعب كل شوط بكرة أحدهما، ولعبا الشوط الأول من المباراة بكرة منتخب الأرجنتين، والتي كانت تسمى "بتينتو"، وتقدم بواسطتها منتخب التانغو بهدفين مقابل هدف واحد، بينما لعبا الشوط الثاني بكرة منتخب الأوروغواي، والتي دعيت "بتي موديل"، وكانت أثقل وزنا وأكبر حجما، وكانت فال خير للاعبي الأوروغواي، الذين أحرزوا ثلاثة أهداف بها، وحفروا أسماءهم بأحرف من ذهب على النسخة الأولى لكأس العالم.

لذا اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم، كرة واحدة لكل نسخة من كأس العالم، وفيما يلي أسماء الكرة الخاصة بكأس المونديال، منذ أول كأس للعالم في الأوروغواي، وحتى مونديال روسيا 2018:

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1- مونديال الأوروغواي 1930 (تينتو/تي موديل).

2- مونديال إيطاليا 1934 (فيدرالي).

3- مونديال فرنسا 1938 (ألين)

4- مونديال البرازيل 1950 (دوبلو تي)

5- مونديال سويسرا 1954 (بطل العالم السويسري)

6- مونديال السويد 1958 (توب ستار)

7- مونديال تشيلي 1962 (كراك)

8- مونديال إنجلترا 1966 (تشالنج 4 ستار)

9- مونديال المكسيك 1970 (تيلستار)

10- مونديال ألمانيا 1974 (تيلستار دورلاست)

11- مونديال الأرجنتين 1978 (تانغو)

12- مونديال إسبانيا 1982 (تانغو إسبانيا)

13- مونديال المكسيك 1986 (أزتيكا)

14- مونديال إيطاليا 1990 (إيترسكو يونيكو)

15- مونديال أمريكا 1994 (كويسترا)

16- مونديال فرنسا 1998 (تري كولور)

17- مونديال كوريا الجنوبية واليابان 2002 (فيفرنوفا)

18- مونديال ألمانيا 2006 (تيمغيست)

19- مونديال جنوب إفريقيا 2010 (جابولاني)

20- مونديال البرازيل 2014 (بارزوكا)

21- مونديال روسيا 2018 (تيلستار).

المصدر: "ALL FOOTBALL"

نايف الكوردي