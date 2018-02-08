كل شيء

صورة للكرات الخاصة بكأس العالم

08 فبراير 2018 | 18:29 GMT
صورة للكرات الخاصة بكأس العالم
انسخ الرابط https://ar.rt.com/juhv
/ Sputnik

أحدثت "الساحرة المستديرة" مشكلة كبيرة في نهائي النسخة الأولى لبطولة كأس العالم 1930، بين منتخب الأوروغواي، مستضيف المونديال، ونظيره الأرجنتيني.

فقد طالب كل من منتخبي تانغو الأرجنتيني و "لا سيليستي - La celeste" اللعب بالكرة الخاصة به، ليتم الاتفاق على أن يلعب كل شوط بكرة أحدهما، ولعبا الشوط الأول من المباراة بكرة منتخب الأرجنتين، والتي كانت تسمى "بتينتو"، وتقدم بواسطتها منتخب التانغو بهدفين مقابل هدف واحد، بينما لعبا الشوط الثاني بكرة منتخب الأوروغواي، والتي دعيت "بتي موديل"، وكانت أثقل وزنا وأكبر حجما، وكانت فال خير للاعبي الأوروغواي، الذين أحرزوا ثلاثة أهداف بها، وحفروا أسماءهم بأحرف من ذهب على النسخة الأولى لكأس العالم.

لذا اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم، كرة واحدة لكل نسخة من كأس العالم، وفيما يلي أسماء الكرة الخاصة بكأس المونديال، منذ أول كأس للعالم في الأوروغواي، وحتى مونديال روسيا 2018:

إقرأ المزيد
تيلستار تعرف على كرات كأس العالم!

1- مونديال الأوروغواي 1930 (تينتو/تي موديل).

2- مونديال إيطاليا 1934 (فيدرالي).

3- مونديال فرنسا 1938 (ألين)

4- مونديال البرازيل 1950 (دوبلو تي)

5- مونديال سويسرا 1954 (بطل العالم السويسري)

6- مونديال السويد 1958 (توب ستار)

7- مونديال تشيلي 1962 (كراك)

8- مونديال إنجلترا 1966 (تشالنج 4 ستار)

9- مونديال المكسيك 1970  (تيلستار)

10- مونديال ألمانيا 1974 (تيلستار دورلاست)

11- مونديال الأرجنتين 1978 (تانغو)

12- مونديال إسبانيا 1982 (تانغو إسبانيا)

13- مونديال المكسيك 1986 (أزتيكا)

14- مونديال إيطاليا 1990 (إيترسكو يونيكو)

15- مونديال أمريكا 1994 (كويسترا)

16- مونديال فرنسا 1998 (تري كولور)

17- مونديال كوريا الجنوبية واليابان 2002 (فيفرنوفا)

18- مونديال ألمانيا 2006 (تيمغيست)

19- مونديال جنوب إفريقيا 2010 (جابولاني)

20- مونديال البرازيل 2014 (بارزوكا)

21- مونديال روسيا 2018 (تيلستار).

المصدر: "ALL FOOTBALL"

نايف الكوردي

مشهور في المجتمع
صورة للكرات الخاصة بكأس العالم
08 فبراير 2018 | 18:29 GMT
بالفيديو.. محـمـد صـلاح يتحدث عن سر توهجه وأمنياته
08 فبراير 2018 | 14:42 GMT
وزارة الطوارئ الروسية تجري تدريبات استعدادا لكأس العالم
07 فبراير 2018 | 14:44 GMT
شاهد.. كأس العالم لأول مرة في بابوا نيوغينيا
05 فبراير 2018 | 20:27 GMT
86 % من فنادق موسكو حُجزت خلال فترة مونديال روسيا
02 فبراير 2018 | 16:23 GMT
"قط الأرميتاج" سيتنبأ بنتائج مونديال 2018
02 فبراير 2018 | 10:47 GMT
روسيا وإسرائيل تبحثان الأمن أثناء كأس العالم لكرة القدم 2018
01 فبراير 2018 | 15:57 GMT
إقبال هائل على تذاكر مونديال روسيا مع اختتام فترة البيع الحالية
31 يناير 2018 | 13:32 GMT
كاهيل يعود إلى إنجلترا لتعزيز فرصه في مونديال روسيا
30 يناير 2018 | 13:08 GMT
افتتاح 5 مراكز في الخارج معنية بتسليم "هوية المشجع" لمونديال روسيا
29 يناير 2018 | 15:58 GMT
شاهد.. ما يجب معرفته عن "لوجنيكي" أهم ملاعب مونديال 2018
27 يناير 2018 | 21:02 GMT
أكثر من 4 ملايين طلب على تذاكر مونديال 2018
26 يناير 2018 | 11:41 GMT
الهولندي فان مارفيك مدربا جديدا لمنتخب أستراليا
25 يناير 2018 | 14:11 GMT
قبل المونديال.. انطلاق الجولة العالمية للكأس الذهبية من لندن
24 يناير 2018 | 12:46 GMT
تحديد الموعد المحتمل لرحيل كوبر عن منتخب مصر
24 يناير 2018 | 08:45 GMT
السفير الروسي في مصر: "خايفين من محمد صلاح جدا" (فيديو)
17 يناير 2018 | 12:46 GMT
أكثر من 3 ملايين طلب لشراء تذاكر مباريات مونديال روسيا
15 يناير 2018 | 14:38 GMT
بدء العد التنازلي .. 150 يوما تفصلنا عن مونديال روسيا 2018
14 يناير 2018 | 20:49 GMT
منتخب روسيا يخوض 4 وديات استعدادا للمونديال
12 يناير 2018 | 13:03 GMT
كلوزه: كأس العالم 2018 ستكون بطولة عالمية رائعة
11 يناير 2018 | 15:35 GMT
الجماهير العراقية ترحب بالسعودية بهاشتاغ "دارك يالأخضر"
11 يناير 2018 | 11:19 GMT
ظهور خدمات جديدة في تطبيق "مترو موسكو" بمناسبة المونديال
10 يناير 2018 | 08:31 GMT
سوتشي تحتضن اجتماع الفيفا وممثلي المنتخبات المشاركة في مونديال 2018
09 يناير 2018 | 12:09 GMT
الكولومبي رويدا مدربا جديدا لمنتخب تشيلي
09 يناير 2018 | 11:04 GMT
سوروكين رئيسا للجنة المنظمة لكأس العالم 2018
04 يناير 2018 | 16:27 GMT
تسليم "بطاقة مشجع" للأجانب لحضور مباريات مونديال روسيا 2018
29 ديسمبر 2017 | 21:23 GMT
مونديال 2018.. لاعبو منتخب روسيا لن يحصلوا على مكافآت إضافية
29 ديسمبر 2017 | 10:39 GMT
كوبر ينال جائزة أفضل مدرب لمنتخب عربي للعام 2017
28 ديسمبر 2017 | 20:41 GMT
الحصاد الرياضي للعام 2017 .. بالفيديو والصور
27 ديسمبر 2017 | 16:17 GMT
سوروكين يخلف موتكو على رأس اللجنة المنظمة لمونديال 2018
27 ديسمبر 2017 | 13:56 GMT
القنوات الروسية دفعت أكثر من 30 مليون دولار للحصول على حقوق بث مباريات كأس العالم 2018
25 ديسمبر 2017 | 21:54 GMT
أزمة في منتخب الفراعنة بسبب صلاح والنني
23 ديسمبر 2017 | 08:47 GMT
قوانين صارمة لحماية تذاكر مونديال روسيا من التزوير
22 ديسمبر 2017 | 17:26 GMT
أكثر من مليون سائح يزورون روسيا خلال المونديال
22 ديسمبر 2017 | 15:12 GMT
قنوات " 2 سبورت 2" الروسية تحصل على حقوق بث مباريات مونديال 2018
22 ديسمبر 2017 | 13:04 GMT
نيمار: محمد صلاح سيصنع الفارق في مونديال روسيا
21 ديسمبر 2017 | 09:01 GMT
الفيفا يتلقى طلبات لشراء 2.3 مليون تذكرة قبل مونديال 2018
20 ديسمبر 2017 | 18:19 GMT
أجمل الصور من الفضاء لعواصم نهائيات كأس العالم عبر التاريخ (فيديو)
19 ديسمبر 2017 | 18:10 GMT
ما هي المدينة المستضيفة لمعسكر منتخب مصر قبل كأس العالم؟
19 ديسمبر 2017 | 05:45 GMT
الاتحاد الإسباني يرد على مزاعم استبعاد "لاروخا" من المونديال
16 ديسمبر 2017 | 12:45 GMT