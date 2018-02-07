بالفيديو.. تسجيل هدف على سطح القمر!

حلق الخيال بالناس إلى فضاءات واسعة، حتى باتوا يفكرون في لعب كرة القدم، على سطح القمر حيث انعدام الجاذبية.. من يدري؟! ربما تتحول الأحلام إلى حقيقة يوما ما مع التطور العلمي الكبير.

ونشر موقع "goaltime" مقطع فيديو عبر شبكة التواصل الاجتماعي "كونتاكتي"، لمشهد من الخيال، يظهر فيه لاعب بهيئة رائد فضاء يسدد كرة ويسقط على ظهر لانعدام الجاذبية، وفي المقابل، التقط الحارس الكرة بمهارة، لكن الجاذبية فعلت فعلها فدخل هو والكرة إلى داخل الشباك.

المصدر: "GOALTIME"

نايف الكوردي