روسيا تبلغ المربع الذهبي لبطولة أوروبا لكرة القدم داخل الصالات

حجز المنتخب الروسي، اليوم الاثنين، مقعدا له في الدور قبل النهائي لبطولة كأس أوروبا لكرة القدم، داخل الصالات، المقامة حاليا في سلوفينيا.

وأطاح الدب الروسي بنظيره السلوفيني، صاحب الأرض والجمهور، من البطولة بفوزه عليه في عقر داره، بهدفين نظيفين سجلهما البرازيليان الأصل، ليما وروبنيو، في الدقيقتين (27، 40) على الترتيب.

وسيكون منتخب روسيا، في المربع الذهبي، بانتظار الفائز من اللقاء الذي يجمع منتخبي البرتغال وأذربيجان.

المصدر: "twitter/matchtv"

نايف الكوردي