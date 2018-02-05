جنوى يعمق جراح نسور لاتسيو.. (فيديو)

مني فريق لاتسيو، بالهزيمة الثانية على التوالي، إثر خسارته أمام فريق جنوى في عقر داره (1-2)، اليوم الاثنين، وذلك في ختام مباريات المرحلة الـ 23 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأحرز هدفي جنوى كل من، المهاجم المقدوني غوران بانديف، ولاعب خط الوسط الأوروغوياني دييغو لاكسالت، في الدقيقتين (55، 92) على التوالي. بينما سجل المهاجم ماركو بارولو هدف لاتسيو اليتيم، عند الدقيقة 59 من زمن اللقاء، الذي أقيم على ملعب الأولمبيكو في العاصمة روما.

وتوقف رصيد لاتسيو، بعد هذه الهزيمة المفاجئة، عند 46 نقطة، وبقي في المرتبة الثالثة.

بينما حقق جنوى انتصاره الأول بعد هزيمتين متتاليتين، وتقدم إلى المركز الثالث عشر على سلم ترتيب الكالتشيو، برصيد 24 نقطة.

المصدر: "GOALTIME"

نايف الكوردي