رسميا.. جيرو ينضم إلى تشيلسي قادما من أرسنال

عزز تشيلسي الإنجليزي خطه الأمامي بالتعاقد مع المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو قادما من أرسنال منافسه في البريميرليغ بعقد لمدة 18 شهرا، يوم الأربعاء.

وقال جيرو (31 عاما) في بيان: "تشيلسي أحد الأندية الكبيرة في الدوري الممتاز. فاز تقريبا بأغلب الألقاب في السنوات الست أو السبع الماضية. إنه ناد كبير وأنا فخور بالتوقيع لتشيلسي وأتطلع للعب معه".

ووجد جيرو صعوبة في حجز مكان أساسي في تشكيلة أرسنال الأساسية هذا الموسم مع تفضيل المدرب أرسين فينغر الاعتماد على ألكسندر لاكازيت كمهاجم وحيد.

إلى ذلك قال أرسنال: "أوليفييه جيرو يغادرنا بعد خمسة أعوام ونصف عام من الخدمة الرائعة (...) المهاجم الفرنسي انتقل إلى الجانب الآخر من لندن للانضمام إلى تشيلسي"، بعدما سجل 105 أهداف في 253 مباراة مع نادي "المدفعجية" الذي يشرف عليه المدرب الفرنسي أرسين فينغر.

وقال فينغر في البيان: " أوليفييه شخص قدم خدمة كبيرة للنادي، لم يخذلنا بتاتا لجهة الالتزام وأنقذنا مرات عدة"، مضيفا "انضم إلينا من مونبلييه وأصبح قويا، لاعبا دوليا دائما مع المنتخب الفرنسي، ومررنا معا بتجارب جيدة وسيئة. إلا أنني آمنت دائما بأن تصرفه هو على أعلى مستوى".

وشارك جيرو في 16 مباراة في الدوري هذا الموسم بينها 15 كبديل. وانضم إلى أرسنال قادما من مونبلييه الفرنسي عام 2012 وسجل عشرة أهداف أو أكثر في كل من المواسم الخمسة الماضية.

المصدر: وكالات

فادي سيمير