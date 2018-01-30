ليفربول يستعيد توازنه بالفوز على هادرسفيلد تاون

استعاد ليفربول توازنه بفوزه الكبير على ضيفه هادرسفيلد تاون 3-0 الثلاثاء على ملعب "غالفارم" في هادرسفيلد في افتتاح المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وحسم رجال المدرب يورغن كلوب نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيلهم هدفين، وحققوا الفوز الرابع عشر هذا الموسم رفعوا به رصيدهم إلى 50 نقطة ولحقوا بتشلسي حامل اللقب في المركز الثالث بانتظار لقاء الأخير مع ضيفه بورنموث غدا الأربعاء في ختام المرحلة.

وسجل الألماني إيمري جان في (د.26) والبرازيلي روبرتو فيرمينو في (د.45+1) والمصري محمد صلاح في (د.78) الأهداف.

وفي مباراة ثانية على الملعب الأولمبي في لندن، تعادل وست هام يونايتد مع ضيفه وجاره كريستال بالاس 1-1.

وتقدم كريستال بالاس بهدف لمهاجمه الدولي البلجيكي كريستيان بينتيكي بضربة رأسية في (د.24)، وأدرك وست هام يونايتد التعادل عبر مارك نوبل في (د.43 من ركلة جزاء).

ويلعب غدا أيضا، إيفرتون مع ليستر سيتي، ونيوكاسل مع بيرنلي، وساوثمبتون مع برايتون، ومانشستر سيتي مع وست بروميتش البيون، وستوك سيتي مع واتفورد.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير