برشلونة يضم موهبة جديدة لصفوفه

ضم نادي برشلونة، متصدر الدوري الإسباني، لاعب الوسط الإنجليزي الشاب ماركوس ماكغواين من أرسنال اللندني، بعقد يمتد لثلاثة أعوام مع بند جزائي يبلغ 25 مليون يورو.

ولفت ماكغواين أنظار برشلونة من خلال الأداء الذي قدمه مع فريق أرسنال تحت سن 23 عاما، وسيلتحق لاعب الوسط البالغ من العمر 18 عاما بالفريق الرديف للنادي الكتالوني الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإسبانية.

ويتضمن العقد خيار تمديد ارتباط اللاعب بالعملاق الكتالوني لعامين إضافيين.

وبدأ ماكغواين مشواره الكروي في أكاديمية أرسنال عام 2005 في فئة دون 6 أعوام وشق طريقه إلى الفريق الأول هذا الموسم، لكنه لم يستدع سوى لمباراتين في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" ضد باتي بوريسوف البيلاروسي وريد ستار بلغراد الصربي.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير