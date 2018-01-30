إيطاليا تلتقي الأرجنتين وديا في مارس

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن منتخبه سيلتقي نظيره الأرجنتيني في مباراة دولية ودية، في 23 آذار/مارس، على ملعب نادي مانشستر سيتي في إنجلترا.

وستكون المباراة الأولى لإيطاليا منذ فشلها في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا بعد خروجها أمام السويد في الملحق الأوروبي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017.

ويخوض المنتخب الإيطالي مباراة ثانية أيضا بعد ذلك بأربعة أيام ضد نظيره الإنجليزي على إستاد "ويمبلي".

ولا يزال منتخب إيطاليا من دون مدرب منذ إقالة جانبييرو فنتورا عقب الخروج أمام السويد. وقد لا يعين خلف له قبل إقامة المباراتين بسبب الفشل أيضا في انتخاب رئيس جديد لاتحاد اللعبة.

وأشارت الصحف الإيطالية إلى أنه من المرجح أن يتولى مدرب منتخب الشباب، لويجي دي بياجيو، المهمة حتى التعاقد مع مدرب جديد.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير