بوتين: رودتشينكوف غبي ومكانه السجن!

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، المدير السابق لمختبر موسكو لمكافحة المنشطات غريغوري رودتشنكوف بأنه غبي، ومكانه السجن لمخالفته القوانين.

وقال بوتين خلال اجتماعه مع كبار مسؤولي حملته للانتخابات الرئاسية التي ستجري في مارس/ آذار القادم:"الآن يملكون هذا الغبي رودتشنكوف بعد أن استدرجوه إلى هناك (الولايات المتحدة)، ولدى هذا الشخص مشاكل قانونية كبيرة، فهو يعترف بنفسه أنه كان يعمل بأنشطة غير مشروعة، ولذلك، فالسجن هو مكانه الحقيقي".

وتحدث بوتين أيضا عن إقحام الرياضة في السياسة قائلا:" لا يجب أن تخضع الرياضة العالمية والحركة الأولمبية للسياسات القذرة".

Путин: нельзя делать из олимпийского движения задний двор грязной политической кухни https://t.co/PMdbJ0x9FOpic.twitter.com/fS64NkB9fo — Р-Спорт (@rsportru) 30 января 2018 г.

وكانت التحقيقات الروسية قد أشارت إلى أن غريغوري رودتشنكوف المدير السابق لمختبر موسكو لمكافحة المنشطات كان يقوم بتقديم المنشطات للاعبين على أنها فيتامينات ومكملات غذائية قانونية، قبل أن يقوم هو نفسه باتهام الرياضيين الروس بتعاطي المنشطات بشكل ممنهج بعد لجوئه إلى الولايات المتحدة.

ويعد رودتشينكوف هو الأساس الذي اعتمد عليه الكندي ريتشارد ماكلارين، رئيس اللجنة المستقلة التابعة للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، باتهامه السلطات الروسية برعاية برنامج منشطات في البلاد.

وكان رودتشينكوف قد تحدث بعد لجوئه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، عن انتهاكات جماعية مزعومة في تعاطي المنشطات في الرياضة الروسية، بعلم السلطات.

وكانت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "وادا" قد أعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، أن الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات "روسادا" لا تتفق مع المعايير الرياضية الدولية لمكافحة المنشطات، وذلك في أعقاب صدور تقرير أعده ماكلارين وادعى فيه تعاطي المنشطات في صفوف الرياضيين الروس، ووجه فيه مجموعة من الاتهامات لروسيا.

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واتهم التقرير وزارة الرياضة وأجهزة أخرى، مثل الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات، ومختبر موسكو لمكافحة المنشطات، بحياكة مؤامرة مؤسساتية للرياضات الشتوية والصيفية، بهدف التلاعب بفحوص مكافحة المنشطات.

ونفت موسكو مرارا ادعاءات واتهامات ماكلارين، لعدم وجود أدلة في تقريره، تؤكد تورط روسيا رسميا في "فضيحة المنشطات".

المصدر: rsport.ria.ru

أليكسي اسبر