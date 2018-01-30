رسميا.. الهلال يتعاقد مع المغربي بن شرقي

أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع المهاجم المغربي أشرف بن شرقي لمدة ثلاثة أعوام ونصف العام.

وقال النادي العريق على موقعه الرسمي بأن إدارة النادي "أتمت إجراءات التوقيع مع المغربي أشرف بن شرقي لتمثيل فريق الهلال الأول لمدة ثلاثة أعوام ونصف".

وبدأ بن شرقي (23 عاما) مسيرته في صفوف المغرب الفاسي قبل أن ينتقل إلى الوداد البيضاوي بعقد لأربع سنوات الموسم الماضي وقاده إلى إحراز دوري أبطال أفريقيا على حساب الأهلي المصري في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وشارك في صفوفه في كأس العالم للأندية أواخر العام الماضي في دولة الإمارات.

أتمّت إدارة النادي إجراءات التوقيع مع المغربي “أشرف بن شرقي”؛ ليمثل فريق #الهلال الأول لكرة القدم لمدة ثلاثة أعوام ونصف. pic.twitter.com/S8rEAIwtJ3 — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) January 30, 2018

وخاض بن شرقي 28 مباراة خلال الموسم الحالي في صفوف الوداد سجل خلالها 8 أهداف وصنع 7، علما بأنه يشارك حاليا في صفوف منتخب المغرب في بطولة الأمم الأفريقية للاعبين المحليين.

وخاض بن شرقي الذي يطلق عليه لقب "ديبالا المغرب" نظرا لتشابه أسلوبه واعتماده على قدمه اليسرى مع نجم يوفنتوس الأرجنتيني باولو ديبالا، أول مباراة رسمية له في صفوف منتخب المغرب في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، خلال المباراة الفاصلة المؤهلة إلى مونديال روسيا ضد ساحل العاج والتي انتهت بفوز المغرب 2-0 وتأهله إلى نهائيات العرس الكروي العالمي.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير