برشلونة يعلن رسميا تجديد عقد بيكيه

أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم الاثنين أن جيرارد بيكيه صخرة دفاع البلوغرانا قد وقع رسميا للنادي لغاية عام 2022.

اللاعب الإسباني أعرب عن سعادته بتوقيع العقد الجديد، خلال تصريحات لموقع النادي الرسمي، وقال: "أتمنى ألا يكون الأخير، لأن البرسا بمثابة بيتي".

🔊 Piqué: "I am very happy to celebrate my contract extension. I hope it's not the last. I feel Barça like it was my home" 🔵🔴 #Piqué2022pic.twitter.com/cOIAbMkCYi — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 29, 2018

وأكد بيكيه رغبته في إنهاء مسيرته داخل ملعب كامب نو، مضيفا: "لا أهتم باللعب لفريق آخر، إما برشلونة أو لا شيء آخر".

🔊 Piqué: "I hope to finish my career here. I am not interested in playing for another team. It's Barça or nothing" 🔵🔴 #Piqué2022pic.twitter.com/K6pO1I4XcE — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 29, 2018

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المصدر: وكالات

أليكسي اسبر