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برشلونة يعلن رسميا تجديد عقد بيكيه

الرياضة

برشلونة يعلن رسميا تجديد عقد بيكيه
@jmbartomeu
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أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم الاثنين أن جيرارد بيكيه صخرة دفاع البلوغرانا قد وقع رسميا للنادي لغاية عام 2022.

اللاعب الإسباني أعرب عن سعادته بتوقيع العقد الجديد، خلال تصريحات لموقع النادي الرسمي، وقال: "أتمنى ألا يكون الأخير، لأن البرسا بمثابة بيتي".

وأكد بيكيه رغبته في إنهاء مسيرته داخل ملعب كامب نو، مضيفا: "لا أهتم باللعب لفريق آخر، إما برشلونة أو لا شيء آخر".

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المصدر: وكالات

أليكسي اسبر

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