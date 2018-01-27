سان جيرمان يقسو على مونبلييه (فيديو)

حقق باريس سان جيرمان فوزا عريضا على ضيفه مونبلييه برباعية، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.

افتتح المهاجم الأوروغوياني أدينسون كافاني التسجيل للأمراء بهدف مبكر أحرزه في الدقيقة 11 من انطلاق صافرة البداية، ليصبح أفضل هداف في تاريخ النادي الباريسي برصيد 157 هدفا.

وضاعف زميله النجم البرازيلي نيمار النتيجة عند الدقيقة 40 من ضربة جزاء. وعزز الأرجنتيني أنخل دي ماريا تقدم أصحاب الأرض، بحلول الدقيقة 70، قبل أن يعود نيمار ويختتم لرباعية الفريق الباريسي، في الدقيقة 82، من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "حديقة الأمراء".

وصالح باريس سان جيرمان، بذلك جماهير، بعد هزيمته أمام ليون في الجولة الماضية، ورفع رصيده إلى 59 نقطة، مبتعدا بفارق 11 نقطة عن فريق ليون، الذي سيحل ضيفا على بوردو، غدا الأحد.

في المقابل، تجمد رصيد مونبلييه عند 31 نقطة، ويشغل المركز السابع حتى الآن، في قائمة ترتيب الدوري.

المصدر: "goaltime"

نايف الكوردي