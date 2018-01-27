شاهد.. كهل يرفع الأثقال بقوة هائلة!

نشرت وكالة "نوفوستي" الروسية عبر حسابها الرسمي في "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرجل مسن يقوم بتمارين شاقة ويرفع أوزانا ثقيلة.

ويبلغ هذا الرجل الكهل، شو زيلين، من العمر 62 عاما، وهو من مدينة تشنغدو الصينية، ويتمتع ببنية جسدية قوية ولياقة عالية، ويرفع أوزانا ثقيلة، بالرغم من أنه بدأ ممارسة رياضة رفع الأثقال بعد سن الأربعين.

المصدر: "facebook/rianru"

نايف الكوردي