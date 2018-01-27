لاعب قطري يتوج هدافا لكأس آسيا للشباب.. فيديو

توج لاعب المنتخب القطري علي المعز هدافا لمسابقة كأس آسيا لكرة القدم تحت سن 23 سنة، التي اختتمت اليوم السبت، في مدينة غوانجزو الصينية.

وأحرز علي المعز 6 أهداف للعنابي، متفوقا بفارق هدف على الفيتنامي نغويان قوانغ هاي، وتلاهما الفلسطيني عدي الدباغ في المرتبة الثالثة برصيد ثلاثة أهداف.

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وحصل منتخب أوزبكستان لأول مرة في تاريخه على لقب بطل كأس آسيا لكرة القدم تحت سن 23 سنة، بفوزه على نظيره الفيتنامي (2-1)، بعد تمديد النهائي، بينما انتزع العنابي القطري المركز الثالث من نظيره الكوري الجنوبي.

المصدر: "twitter/AFCU23"

نايف الكوردي