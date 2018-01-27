ريال مدريد يجهز نصف مليار جنيه إسترليني للميركاتو الصيفي

يخطط ريال مدريد لدفع 500 مليون جنيه إسترليني في سوق الانتقالات الصيفية، وذلك لضم مهاجم توتنهام هوتسبر هاري كين، ولاعب تشيلسي إيدن هازارد، وأيضا حارس مانشستر يونايتد ديفيد دي خيا.

ووفقا لبيت جينسون من صحيفة ديلي ميل، فإن لوس بلانكوس على استعداد لدفع 200 مليون جنيه إسترليني، مقابل كل من كين وهازارد، كما سيدفع 100 مليون للشياطين الحمر مقابل الحارس الإسباني ديفيد دي خيا.

وأضاف جينسون أن ريال يريد أيضا التعاقد مع مدرب السبرز موريسيو بوشيتينو، بعد الضغط الكبير على مدرب الفريق الحالي زين الدين زيدان، بسبب تراجع نتائج الفريق.

ويواصل الصحفي المختص بكرة القدم الإسبانية، كلامه حول صعوبة التعاقد مع كين، حيث سيكون قدوم لاعب توتنهام إلى سانتياغو برنابيو أصعب الصفقات الثلاث.

وقال جينسون: "هناك خوف في ريال، بسبب ودية العلاقة بين كين وتوتنهام، إذ قد يكون اللاعب متحمسا للعب في استاد الفريق الجديد في الموسم القادم، وهو ما سيجعله بعيد المنال عن الملكي".. "حتى المبالغ الكبيرة، لن تفي بالغرض لريال لضم كين، علما أن التعاقد مع مدربه بوشيتينو سيكون أسهل".

ووفقا لجنسون، فإن معاناة مدريد هذا الموسم ستزيد من صعوبة ضم الإنجليزي، فالفريق يتأخر بفارق 19 نقطة خلف برشلونة في الدوري الإسباني.

كما أقصي من كأس الملك مؤخرا على يد ليغانيس، ولا يقدم الفريق أداء مشرفا في أرضية ملعبه، وهو ما كشفته شبكة ESPN الشهيرة، بالتأكيد أن الملكي فاز في 9 مباريات فقط من أصل 18 لعبها هذا الموسم على أرضه في جميع البطولات، وخسر 4 منها.

المصدر: bleacherreport

إسماعيل عبدالله