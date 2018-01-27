الاتحاد الآسيوي يفاقم أزمة قطر وجيرانها

رفض المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، نقل مباريات الأندية السعودية والإماراتية مع نظيرتها القطرية ضمن بطولة دوري أبطال آسيا في موسمها الجديد، إلى ملاعب محايدة.

وأكدت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، أن المكتب التنفيذي رفض رسميا التوصية التي قدمتها لجنة الهندي باتيل، والقاضية بالموافقة على نقل تلك المباريات لملاعب محايدة.

وكشفت مصادر في الاتحاد الآسيوي، أن 14 عضوا رفضوا طلب نقل مباريات الأندية السعودية والإماراتية مع الأندية القطرية، إلى ملاعب محايدة، مقابل ثلاثة أصوات فقط أيّدت النقل.

ومن المقرر أن يصدر بيان عن الاتحاد الآسيوي مساء اليوم السبت، إلا أن القرار سيرسل رسميا إلى الاتحادات السعودية والإماراتية والقطرية قبل صدور البيان.

المصدر: وكالات

نايف الكوردي