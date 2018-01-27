ميسي يقدم حذاءه الجديد

رفع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني النقاب عن حذائه الجديد، المقدم من شركة أديداس للمستلزمات الرياضية.

وسيخوض البرغوث ميسي بحذائه الجديد مباريات الفريق المقبلة في البطولتين المحليتين الدوري والكأس، إضافة إلى دوري أبطال أوروبا.

بينما سيكون الاختبار الحقيقي للحذاء في قدم اللاعب الأرجنتيني مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم التي ستقام هذا الصيف على الملاعب الروسية.

واغتنم ميسي حامل الكرة الذهبية خمس مرات الفرصة للحديث عن أمنيته الأولى والمتمثلة بالفوز في كل مباراة، مفضلا تحقيق الألقاب الجماعية على الفردية.

ويعيش الساحر الأرجنتيني موسما رائعا مع برشلونة فقد لعب 20 مباراة كاملة، سجل خلالها 19 هدفا، متصدرا ترتيب هدافي الليغا، كما يتصدر فريقه برشلونة ترتيب الدوري بفارق كبير، ووصل إلى نصف نهائي كأس إسبانيا، فيما تنتظره مواجهة صعبة أمام تشيلسي في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

المصدر: وكالات

أيهم مصا