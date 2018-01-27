ماذا يريد ميسي بالضبط ؟!

يعرف ميسي جيدا أن الأداء الجماعي الجيد الذي يقدمه الفريق في كامب نو، سيقوده في النهاية إلى إضافة لقب جديد في خزانة جوائزه الفردية.

ورغم أن ميسي يصر على الفوز بالكرة الذهبية السادسة، إلا أن ذلك لا يأتي على رأس قائمة اهتمامات الأرجنتيني، حيث يعتبر أن نيل "مرتبة الشرف الجماعية مع برشلونة" أهم من ذلك بكثير.

ولا يزال الأسطورة الأرجنتيني يخوض معركة شرسة مع منافسه الأزلي كريستيانو رونالدو، للفوز بلقب أفضل لاعب على هذا الكوكب.

وحقق نجم ريال مدريد قفزة نوعية في هذا السباق في السنوات الأخيرة، حيث فاز بأربع من الجوائز الخمس الأخيرة للكرة الذهبية، معادلا رقم ميسي بخمس كرات لكل منهما.

ميسي يبدو الآن وكأنه الرقم واحد في العالم لاستعادة هذا اللقب في عام 2018، حيث سجل البرغوث حتى الآن 26 هدفا في جميع المسابقات هذا الموسم.

ولكن النجم البالغ من العمر 30 عاما، ما برح يؤكد دوما أن جل تركيزه ينصب دوما على الفوز بألقاب أخرى مع الفريق.

وقال ميسي "لقد قلت بالفعل إن هدفي ليس الجوائز الفردية، ولكن الفوز بجميع الألقاب المتاحة (مع الفريق)". "نأمل أن ننهي الموسم بأفضل طريقة ممكنة، أعتقد أننا نسير على الطريق الصحيحة".

وأضاف الهداف التاريخي لبرشلونة "لحسن الحظ، الأمور تسير على ما يرام، أنا سعيد بذلك، رغم أنه لا تزال أمامنا طريقا طويلة لنجتازها، وهو الهدف ذاته يتكرر في كل موسم، محاولة الفوز بكافة الألقاب".

المصدر: Goal

اسماعيل عبدالله