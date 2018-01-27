7 لاعبين في أوروبا متاحون مجانا

سيكون هناك العديد من اللاعبين الذين تنتهي عقودهم مع أنديتهم نهاية هذا الموسم، حيث سيكون بإمكانهم الانتقال واللعب مع أي ناد يرغبون.

إيكير كاسياس (بورتو)

يمكن القول إن نجم حراسة ريال مدريد السابق هو واحد من أعظم اللاعبين في تاريخ الملكي. فبعد أن انضم الحارس إلى صفوف لوس بلانكوس في سن التاسعة، مثل كاسياس ألوان النادي في 725 مباراة، وفاز معه بـ 19 لقبا.

الآن يلعب كاسياس في بورتو، وهو حر لمغادرة النادي متى أراد، حيث يخشى النادي البرتغالي الوقوع تحت مقصلة قوانين الفيفا للعب المالي النظيف، وعليه سيضطر بورتو للتخلي عن الأسطورة الإسبانية، للتخلص بذلك من دفع مرتبه شهريا.

وحتى مع بلوغه عامه الـ 36، ما زال كاسياس يستطيع الذود جيدا عن خشبتي المرمى في أي دوري في العالم.

ستيفان ليشتستينر (يوفنتوس)

مع تألق قلب الدفاع ماتيا دي سيجليو، صارت فرص الدولي السويسري للعب في الفريق الأول لليوفي صعبة نسبيا. وعلى الرغم من أن اللاعب أجرى محادثات للانضمام إلى فالنسيا، إلا أنه لا يوجد أي شيء على الورق حتى اللحظة، وهنا يجب التذكير أن الفائز بلقب الدوري الإيطالي 6 مرات، سيكون بكل تأكيد إضافة قوية يريدها معظم فرق الدوري الممتاز وباقي دوريات أوروبا.

ماكس ماير (شالكه)

بعد أن رحل ليون غوريتسكا إلى بايرن ميونخ في صفقة مجانية، يواجه النادي الألماني مجددا خطر مغادرة أحد نجومه ومن دون مقابل. وتنتهي صفقة ماير في نهاية يونيو حزيران، وبما أن اللاعب يقدم أداء قويا في الملاعب منذ 2013، فإن أندية مثل ليفربول وتوتنهام تريد ضمه إلى صفوفها.

بيرنارد (شاختار دونيتسك)

مستوى البرازيلي شهد تحسنا كبيرا في الفترة الأخيرة، فبعد أن كان نجما غير متناسق في أرض الملعب، صار الآن لاعبا يعرف جيدا كيفية تسليم الكرة واستلامها.

وحاول أندريه فيلاس-بواس إحضاره إلى توتنهام خلال فترة عمله كمدرب هناك، حيث جرى حديث وقتها أن البالغ من العمر 25 عاما، أراد بشدة اللعب في الدوري الممتاز. كما تم ربط اللاعب سابقا بالانضمام إلى النادي اللندني الآخر أرسنال، وذلك وسط اهتمام شديد من المدرب أرسين فينجر.

أريين روبن (بايرن ميونيخ)

على الرغم من أن كل المؤشرات تشير إلى إمكانية اعتزاله في نهاية الموسم، إلا أن الهولندي ما زال اللاعب القوي الذي تفتح الكثير من الأبواب أمامه! فبعد أن استلم بوب هاينكس دفة التدريب في أليانز أرينا، عاد روبن لتقديم أدائه المعهود. ولعل من المحتمل الآن أن يعود إلى الدوري الممتاز مجددا من بوابة فريقه القديم تشيلسي.

فرناندو توريس (أتلتيكو مدريد)

بعد مغادرته أتلتيكو مدريد، عاد توريس في 2015 لإثبات مكانته كأسطورة للنادي تحت قيادة المدرب وزميله السابق دييغو سيميوني. ومع ذلك قد يكون وقت توريس مع الأتلتيكو وصل إلى نهايته هذا الصيف. وبالتأكيد ستكون العودة إلى الدوري الإنجليزي، خيارا مريحا للإسباني.

جواو موتينيو (موناكو)

ارتبط لاعب خط الوسط البرتغالي دائما بالانتقال إلى الدوري الممتاز. واليوم ومع قضائه أيامه الأخيرة في عقده في فرنسا، سيكون اللعب لأحد عمالقة إنجلترا أمرا محتملا. وعلى الرغم من أن اسم صاحب الـ 31 خفت نجمه لعدد كبير من الأندية، إلا أن قوته وإبداعه مع الكرة، عاملان سيضعان وزنا كبيرا في ميزان انتقاله هذا الصيف.

المصدر: TalkSport

اسماعيل عبد الله