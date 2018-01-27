لاعب عربي إلى مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو يتطلع لضم الدولي الجزائري فوزي غلام لاعب نادي نابولي الإيطالي، خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت التقارير ذاتها أن النادي الإنجليزي اليونايتد مستعد لدفع الشرط الجزائي للاعب، والذي يقدر بـ 52 مليون جنيه إسترليني، على الرغم من أن شبكة راي الإيطالية أكدت أن نادي نابولي جاهز لسماع العروض المقدمة للاعب، خصوصا بعد أن حسم تعاقده – حسب التقارير- مع الظهير الأيسر لنادي بنفيكا الإسباني أليخاندرو غريمالدو، مقابل 30 مليون يورو، وبعقد يمتد لثلاث سنوات.

وكان غلام البالغ من العمر 26 عاما قد وقع عقدا جديدا مع ناديه نابولي، يمتد حتى عام 2022، رفع بموجبه النادي راتب الجزائري إلى 3.5 مليون يورو سنويا.

وتعرض غلام لإصابة قوية بتمزق في الرباط الصليبي، في مباراة فريقه مع مانشستر سيتي في دوري الأبطال، ليغيب عن الملاعب لفترة طويلة تمتد حتى نهاية الشهر المقبل على الأقل.

ويعد غلام الظهير الأيسر لنابولي واحدا من أفضل اللاعبين الجزائريين والعرب في أوروبا بالإضافة إلى مواطنه رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، ويلفت أنظار العديد من أندية أوروبا كباريس سان جيرمان بالإضافة إلى مانشستر يونايتد.

المصدر: وكالات

أيهم مصا