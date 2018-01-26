بالفيديو.. آينتراخت يهزم بوروسيا مونشنغلادباخ

ارتقى آينتراخت فرانكفورت إلى مركز الوصافة في الدوري الألماني لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ (2-0)، اليوم الجمعة، في افتتاح مباريات المرحلة 20 للبوندسليغا.

وأحرز هدفي أصحاب الأرض كل من، لاعب خط الوسط الغاني كيفين برينس بواتينغ، والمهاجم الصربي لوكا يوفيتش، في الدقيقتين (43، 90) على الترتيب. وأهدر البلجيكي ثورغان هازارد مهاجم بوروسيا مونشنغلادباخ ضربة جزاء للضيوف، في الدقيقة 78 من عمر المباراة.

ورفع آينتراخت فرانكفورت رصيده، بعد هذا الفوز، إلى 33 نقطة، وارتقى إلى مركز الوصافة في الدوري، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

في المقابل، تجمد رصيد بوروسيا مونشنغلادباخ عند 31 نقطة، ويحتل المركز السادس، حتى الآن، في جدول ترتيب البوندسليغا.

المصدر: "goaltime"

نايف الكوردي