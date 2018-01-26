بالفيديو.. لاعب روسي يسجل هدفا جميلا في الإمارات
Sputnik
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ساهم لاعب فريق زينيت بطرسبورغ الروسي دينيس تيرينتيف في تحقيق فوز ساحق على منافسه سلافيا التشيكي، في المباراة الودية التي جرت بينهما مساء الخميس، في الإمارات.
واختتم المدافع دينيس تيرينتيف مهرجان الأهداف في المباراة بتسجيل الخامس لفريقه زينيت بطرسبورغ، بتسدية رائعة من خارج منطقة الجزاء، بحلول الدقيقة 77 من زمن اللقاء.
وعاد دينيس تيرينتيف (25 عاما) إلى صفوف زينيت بطرسبورغ هذا العام بعد قضاء سنتين مع فريق روستوف على الدون.
المصدر: "sportbox.ru"
نايف الكوردي
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