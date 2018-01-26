فيدرر يعبر إلى نهائي أستراليا المفتوحة

صعد النجم السويسري روجر فيدرر إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى البطولات الأربع الكبرى، بعد انسحاب منافسه الكوري الجنوبي هيون تشونغ في مباراة نصف النهائي.

وانسحب تشونغ من المباراة بسبب مشكلة في القدم بينما كانت النتيجة تشير لتقدم فيدرر بواقع (6-1 و5-2).

Roger Federer is one match win away from capturing his 6th #AusOpen - and a 20th Grand Slam crown 🏆.



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وبدت سيطرة فيدرر واضحة تماما إذ كسر إرسال منافسه ثلاث مرات ليحسم المجموعة الأولى في 33 دقيقة.

وعندما حافظ تشونغ على إرساله ليتعادل (1-1) في المجموعة الثانية تلقى تشجيعا كبيرا من الجمهور الذي كان يأمل في مشاهدة معركة بين جيلين مختلفين، لكن اللاعب الكوري (21 عاما) لم يصمد في وجه خبرة وقوة فيدرر (36 عاما) الذي حصد 19 لقبا كبيرا.

ويلعب فيدرر حامل اللقب في المباراة النهائية مع الكرواتي مارين شيليتش، الذي تأهل على حساب البريطاني كيلي إيدموند.

المصدر: ATP+ وكالات

عمر بيكضاض