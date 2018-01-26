 
مباشر
عاجل
ترامب: ننفذ استثمارات ضخمة بالمجال العسكري لأنه لا يمكن للاقتصاد أن ينتعش من دون مناخ آمن

فيدرر يعبر إلى نهائي أستراليا المفتوحة

الرياضة

فيدرر يعبر إلى نهائي أستراليا المفتوحة
Reuters
فيدرر يعبر إلى نهائي أستراليا المفتوحة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jsk3

صعد النجم السويسري روجر فيدرر إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى البطولات الأربع الكبرى، بعد انسحاب منافسه الكوري الجنوبي هيون تشونغ في مباراة نصف النهائي.

وانسحب تشونغ من المباراة بسبب مشكلة في القدم بينما كانت النتيجة تشير لتقدم فيدرر بواقع (6-1 و5-2).

وبدت سيطرة فيدرر واضحة تماما إذ كسر إرسال منافسه ثلاث مرات ليحسم المجموعة الأولى في 33 دقيقة.

وعندما حافظ تشونغ على إرساله ليتعادل (1-1) في المجموعة الثانية تلقى تشجيعا كبيرا من الجمهور الذي كان يأمل في مشاهدة معركة بين جيلين مختلفين، لكن اللاعب الكوري (21 عاما) لم يصمد في وجه خبرة وقوة فيدرر (36 عاما) الذي حصد 19 لقبا كبيرا.

ويلعب فيدرر حامل اللقب في المباراة النهائية مع الكرواتي مارين شيليتش، الذي تأهل على حساب البريطاني كيلي إيدموند.

المصدر: ATP+ وكالات

عمر بيكضاض

العناوين

الأكثر قراءة

دوري أبطال اوروبا
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة