صديق الطفولة.. رونالدو يرغب في إنهاء مسيرته مع سبورتينغ لشبونة

كشف ميغيل بايكساو صديق الطفولة للبرتغالي كريستيانو رونالدو، أن الدون يريد انهاء مسيرته الاحترافية في سبورتنغ لشبونة، الذي بدأ فيه مشواره وانتقل منه إلى مانشستر يونايتد عام 2003 .

ونقلت صحيفة "ريكورد" البرتغالية عن بايكساو قوله إن كريستيانو أخبره برغبته في ختام مسيرته مع الفريق البرتغالي حينما سأله مقدم الحفل عن إمكانية ذلك بطريقة مازحة.

ولكن صديق النجم البرتغالي أكد أنه يتحدث بمنتهى الجدية، وأن رونالدو شخصيا هو من أبلغه بالأمر، بل وطالبه بالإعلان عن تلك الرغبة على الملأ.

Miguel Paixão falou numa entrevista sobre o possível regresso de Ronaldo a Alvalade: “Se ele está a pensar em acabar a carreira no Sporting? Está, está. Ele gostava que isso viesse a ser possível. É verdade, ele fala nisso. Aliás, foi ele que me pediu para dizer isto aqui” pic.twitter.com/DRroP2XAkq — Sporting CP Ultras (@ultras6p) January 25, 2018

ويرتبط بايكساو بعلاقة صداقة قوية مع رونالدو، منذ أن كانا زميلين في فريق سبورتنغ لشبونة للشباب، وظهر مع رونالدو في أكثر من مناسبة، كان أبرزها عند تتويج الأخير بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم، كأفضل لاعب في العالم خلال العام 2017.



وانضم رونالدو "صاروخ ماديرا" إلى صفوف البراعم في سبورتنغ لشبونة في عمر 12 عاما عام 1997، وتدرج بفرق الناشئين والشباب، قبل ترقيته للفريق الأول عام 2002، وانتقل منه بعد عام واحد إلى مانشستر يونايتد، ومن ثم إلى ريال مدريد في العام 2009.



ويعيش النجم البرتغالي (32 عاما) أسوأ موسم له، وتحدثت تقارير صحفية عن قرب رحيله عن صفوف ريال مدريد، في ظل سعي الفريق الملكي للتعاقد مع البرازيلي نيمار، نجم فريق باريس سان جيرمان، ورفض طلب رونالدو بشأن رفع راتبه السنوي إلى 35 مليون جنيه إسترليني.

المصدر: "mirror.co.uk"

نايف الكوردي