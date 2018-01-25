محمد صلاح من أفضل اللاعبين مساهمة بالأهداف في أوروبا

شغل النجم المصري الدولي محمد صلاح هداف فريق ليفربول، المركز السادس في قائمة أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف بمختلف المسابقات الأوروبية.

وكشفت صحيفة "ديلى ستار" الإنجليزية أن صلاح ساهم مع نادي ليفربول في 31 هدفا بمسابقتي الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم، إذ سجل 24 هدفا وصنع 9 أهداف أخرى، وذلك في إحصائية اقتصرت على اللاعبين المنتمين لدوريات "إنجلترا، ألمانيا، البرتغال، إيطاليا، إسبانيا، وفرنسا".

وتفوق الفرعون المصري بذلك على أيقونة ريال مدريد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي لريال مدريد ودوري أبطال أوروبا، والأوروغوياني إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، والبلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، والأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس الإيطالي.

وتصدر البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان، قائمة أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف بمختلف المسابقات في أوروبا، بمساهمته في 39 هدفا.

واكتفى الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، بمركز الوصافة، لمساهمته في تسجيل وصناعة 36 هدفا، وتلاه كل من شيرو إيموبيلى هداف لاتسيو الإيطالي، وجوناس لاعب بنفيكا البرتغالي، وهاري كين نجم توتنهام الإنجليزي.

ويحتل محمد صلاح المركز الثاني في قائمة هدافي البريمير ليغ برصيد 18 هدفا، متخلفا بفارق ثلاثة أهداف عن المتصدر هاري كين.

المصدر: "sis.gov.eg"

نايف الكوردي