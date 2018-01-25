شاهد لمسة سحرية .. هذا لاعب كرة قدم أم نجم بلياردو!

أبهر النجم البرتغالي الدولي ريكارديهو، أفضل لاعب في العالم لكرة القدم داخل الصالات، عشاق الساحرة المستديرة، بلقطة فنية رائعة.

ولعب ريكارديهو، كرة بركلة خلفية "لولبية" بلمسة سحرية إلى داخل المرمى، خلال التدريبات، على طريقة أمهر لاعبي البلياردو في العالم.

واختير ريكارردو فيليبي دا سيلفا براغا (32 عاما) والمعروف بـ "ريكاردينهو"، أفضل لاعب في العالم أربع مرات (2010، 2014، 2015، 2017).

وتوج ريكاردينهو، لاعب فريق إنتر موفيستار الإسباني حاليا ومنتخب البرتغال، 4 مرات مع فريقه بنفيكا سابقا بلقب بطل الدوري البرتغالي، ومرتين بلقب بطل كل من الكأس وكأس السوبر المحليتين أيضا، إضافة إلى لقبين أوروبيين في الموسمين (2009-2010، 2016-2017).

كما أحرز البرتغالي لقب بطل الدوري الياباني 2011 مع فريق ناغويا أوشينس - Nagoya Oceans"، والكأس الإسبانية في العام 2014، ولعب مع تسيسكا موسكو في 2011 على سبيل الإعارة من الفريق الياباني.

المصدر: "twitter/UEFA Futsal"

نايف الكوردي