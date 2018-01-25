سان جيرمان يصعد إلى ربع نهائي كأس فرنسا

حجز نادي باريس سان جيرمان بطاقة العبور إلى ربع نهائي كأس فرنسا لكرة القدم، بتغلبه على ضيفه غانغان بأربعة أهداف لهدفين، في اللقاء الذي أقيم أمس على ملعب "حديقة الأمراء".

وتناوب على تسجيل رباعية الفريق الباريسي، أدريان رابيو، ومدافع غانغان لوكاس دو بالخطأ في مرمى فريقه، والدولي الأرجنتيني خافيير باستوري، والمدافع البرازيلي ماركوس كوريا، في الدقائق (21، 25، 64 و89)، بينما سجل ماركوس تورام، وييني غباكوتو هدفي غانغان (33 و75).

وبلغ الدور ربع النهائي كذلك، نادي مونبلييه بتغلبه على لوريان من الدرجة الثانية، بنتيجة (4-3)، وتأهل ليون على حساب موناكو، بفوزه عليه بثلاثة أهداف لهدفين، وأخرج تروا ضيفه سانت إتيان بركلات الترجيح (4-3)، وكذلك فعل متز بمضيفه تور (2-1).

وتقام مساء اليوم آخر مباريات دور الـ16 من مسابقة كأس فرنسا، وتجمع نادي ستراسبورغ بضيفه ليل.

المصدر: EUROGOAL

عمر بيكضاض