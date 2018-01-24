بالفيديو.. البورسعيدي يسقط الزمالك في عقر داره

خسر الزمالك أمام مضيفه نادي المصري البورسعيدي بهدف وحيد، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الأربعاء، على استاد برج العرب، ضمن الجولة الـ 20 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويدين المصري البورسعيدي بالفضل الكبير في انتصاره للاعبه إسلام عيسى، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، في الدقيقة 61، من عمر المباراة.

وتجمد رصيد الزمالك بعد هذه الهزيمة عند 32 نقطة، ويحتل المركز الخامس في جدول الترتيب.

بينما رفع المصري البورسعيدي رصيده، بهذا الفوز، إلى 37 نقطة، وعزز موقعه في المرتبة الثالثة للدوري.

المصدر: "twitter/almasrysc"

نايف الكوردي