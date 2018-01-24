فيديو.. نسور لاتسيو تفترس أودينيزي

سحق فريق لاتسيو ضيفه أودينيزي بثلاثة أهداف من دون رد، اليوم الأربعاء على ملعب الأولمبيكو، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 12 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم نسور لاتسيو بهدف جاء بـ "نيران صديقة" سجله البرازيلي سامير كايتانو دي سوزا مدافع أودينيزي خطأ في مرماه، عند الدقيقة 22 من زمن الشوط الأول. وضاعف البرتغالي لويس ناني النتيجة عند الدقيقة 47، واختتم البرازيلي فيليبي اندرسون ثلاثية أصحاب الأرض، بحلول الدقيقة 87، من زمن اللقاء.

وانفرد لاتسيو بالمركز الثالث في الدور، بعد أن حقق انتصاره الثالث على التوالي، ورفع رصيده إلى 46 نقطة.

بينما يشغل أودينيزي المركز التاسع على سلم ترتيب الكالتشيو، برصيد 29 نقطة.

المصدر: "GOALTIME"

نايف الكوردي