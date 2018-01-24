أندية كرة القدم الأكثر ربحا في العالم

تصدر نادي مانشستر يونايتد وصيف متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، تصنيف أندية كرة القدم الأكثر ربحية في العالم، وذلك وفقا لشركة ديلويت "Deloitte" الاستشارية.

وأشارت شركة ديلويت عبر موقعها أن مانشستر يونايتد حصد 676 مليون يورو من الأرباح في موسم (2016-2017)، بفضل فوزه بلقب بطل الدوري الأوروبي، وتلاه في المركز الثاني فريق ريال مدريد برصيد 674 مليون يورو.

كما لوحظ في المواد، تمكن مانكونيانز من تصدر التصنيف بفضل الانتصار في الدوري الأوروبي.

ودخل نادي الخمسة الأوائل كل من برشلونة (648.3 مليون يورو)، وبايرن ميونيخ (587.8 مليون يورو)، ومانشستر سيتي (527.7 مليون يورو).

وتصدر فريق مانشستر يونايتد هذه القائمة للسنة الثانية على التوالي، بعد أن احتكر ريال مدريد صدارة قائمة الأندية الأكثر ربحية لمدة 11 عاما متتاليا.

كما أصبح مانشستر يونايتد النادي الأغلى في أوروبا في مايو/أيار 2017، وقدرت شركة التدقيق "KPMG"، قيمة نادي الشياطين الحمر بـ ثلاثة مليارات يورو، في العام 2017.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني في جدول ترتيب البريمير ليغ، بعد انقضاء 24 جولة منه، برصيد 53 نقطة، بفارق 12 نقطة خلف جاره اللدود مانشستر سيتي.

المصدر: "lenta.ru"

نايف الكوردي