كين يتوج بجائزة أفضل لاعب إنجليزي لعام 2017

حصد هاري كين مهاجم توتنهام، جائزة أفضل لاعب إنجليزي لعام 2017، والتي يقدمها الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بحصوله على 75 بالمئة من الأصوات في استفتاء جرى بهذا الشأن.

جاء تتويج الدولي الإنجليزي بعدما قدم مستويات رائعة في العام الماضي، سواء مع فريقه توتنهام أو مع منتخب بلاده، إذ تصدر قائمة هدافي العالم برصيد 56 هدفا، وتفوق بفارق هدفين على الأرجنتيني ليونيل ميسي، وبفارق ثلاثة أهداف على البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وسلم الاتحاد الإنجليزي كذلك، جائزة أفضل لاعب إنجليزي تحت 21 عاما، وتوج بها جوردان بيكفورد، حارس مرمى فريق إيفرتون.

المصدر: eurosport.ru

عمر بيكضاض