النجم هازارد يرسم البسمة على وجه طفل.. فيديو

حقق النجم البلجيكي إيدين هازارد صانع ألعاب فريق تشيلسي، حلم طفل صغير حضر مباراة الفريق اللندني ضد مضيفه برايتون يوم الأحد ضمن الجولة الـ 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأهدى إيدين هازارد قميصه لطفل رفع لافتة ورقية صغيرة كتب عليها "هزارد 10 هل أستطيع الحصول من فضلك على قميصك"؟، وسط فرحة عارمة من قبل الطفل وذويه والمشجعين في المدرجات.

وقاد إيدين هازارد فريقه البلوز إلى الفوز على أصحاب الأرض (4-0) بإحرازه الهدفين الأول والثالث في الدقيقتين (3 و77)، بينما تكفل زميلاه البرازيلي ويليان والنيجيري فيكتور موسيس بتسجيل الهدفين الثاني والرابع في الدقيقتين (6، 89) على الترتيب من عمر اللقاء الذي أقيم على ملعب "أميكس ستاديوم".

ويحتل تشيلسي حامل اللقب المركز الثالث في البريمير ليغ برصيد 50 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن صاحب مركز الوصافة مانشستر يونايتد. بينما يتربع القطب الآخر الكروي لمدينة مانشستر السيتي على عرش صدارة الدوري برصيد 65 نقطة. أما برايتون فشغل المرتبة 16 على سلم الترتيب برصيد 23 نقطة.

المصدر: "uefa24"

نايف الكوردي