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شاهد .. إطفائي يحتفظ بلقب أقوى رجل في العالم

الرياضة

شاهد .. إطفائي يحتفظ بلقب أقوى رجل في العالم
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دخل المقاتل الأمريكي ستيبي ميوتشيتش تاريخ رياضة الفنون القتالية المختلطة (UFC) من أوسع أبوابه، كأول رياضي يفوز بلقب بطل العالم للوزن الثقيل أكثر من مرتين.

واستطاع ستيبي ميوتشيتش رجل الإطفاء (الكرواتي الأصل) ترويض "الوحش" الكاميروني الأصل فرانسيس نغانو الفرنسي الجنسية وصاحب أثقل لكمة في العالم، بحسب بيانات أحد المختبرات الأمريكية الحديثة، في النزال الذي جمعهما يوم الأحد 21 يناير/كانون الثاني، في بوسطن الأمريكية، ضمن دورة "UFC 220".

وتغلب ستيبي ميوتشيتش على نغانو بالنقاط بعد أن فرض سيطرته على مجريات النزال على مدار الجولات الخمس، بالرغم من تلقيه لكمتين مؤثرتين في الجولة الأولى، لكنه صمد فيهما ومن ثم استنزف قوى خصمه وأرهقه في الجولات التالية.   

وحقق ستيبي ميوتشيتش (35 عاما)، الذي يعمل في إطفاء الحرائق، بذلك انتصاره الـ 18، منها 13 بالضربة القاضية، وواحد بالاستسلام، و4 بالنقاط، مقابل هزيمتين، واحدة بالضربة القاضية، وأخرى بالنقاط.

في حين مني فرانسيس نغانو (31 عاما)، بالهزيمة الثانية حتى الآن، مقابل 10 انتصارات، منها 6 بالضربة القاضية، و4 بالاستسلام.

وفي نزال آخر، احتفظ الأمريكي الآخر دانييل كورميه بحزام بطل العالم لوزن خفيف الثقيل، بفوزه على منافسه السويسري فولكان أوزدمير بالضربة الفنية القاضية.

وحقق دانييل كورميه (38 عاما) انتصاره العشرين، مقابل هزيمة واحدة حتى الآن.

بينما مني فولكان أوزدمير، المولد في 19 سبتمبر/أيلول 1989 بسويسرا من أب كردي مهاجر من تركيا وأم سويسرية، بالخسارة الثانية، مقابل 15 انتصارا حتى الآن.   

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بطل العالم للفنون القتالية يقع في المحظور

يذكر أن دانيل كورنيه فقد لقب بطل العالم للفنون القتالية المختلطة، للوزن ما دون 93 كلغ، إثر هزيمته أمام مواطنه جون جونز في النزال الذي جمعهما في الـ29 من يوليو/تموز الماضي، في أناهايم.

لكن منظمة (UFC) للفنون القتالية المختلطة، جردت جون جونز من اللقب بعد سقوطه في اختبار المنشطات، الذي أجراه قبل نزاله ضد مواطنه دينيل كورنيه، وأعادته للأخير.

المصدر: "twitter/ufc"

نايف الكوردي

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