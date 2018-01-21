الدوري الإنجليزي.. سانشيز ومخيتاريان يخضعان للفحص الطبي لإتمام صفقة تبادل

ذكرت تقارير صحفية أن التشيلي أليكسيس سانشيز مهاجم أرسنال، ولاعب وسط مانشستر يونايتد الدولي الأرمني هنريخ مخيتاريان سيخضعان لاختبارات طبية، اليوم الأحد، مع اقتراب إتمام صفقتيهما.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن سانشيز سيصل إلى مانشستر مع الوكيل فرناندو فيليسيفيتش للخضوع إلى الفحص الطبي بعد ظهر اليوم، في حين ذكرت قناة "سكاي" أن مخيتاريان سيخضع للفحص ذاته في لندن.

وقالت ميرور إن الصفقتين ستكتملان رسميا غدا الاثنين، لأن اللاعبين سانشيز ومخيتاريان من خارج الاتحاد الأوروبي ويجب أن تتم المصادقة على تصريحي العمل من قبل فريقيهما الجديدين.

وأظهرت قناة "سكاي سبورت نيوز" صورا للدولي الأرميني في فندق بوسط لندن، مساء السبت، إلى جانب وكيل أعماله مينو رايولا.

وكان مدربا أرسنال، الفرنسي أرسين فينغر، ومانستر يونايتد، البرتغالي جوزيه مورينيو، أعلنا أنهما يتوقعان أن يتم الاتفاق بين الغريمين التقليديين.

وقال فينغر إن سانشيز كان غائبا عن صفوف أرسنال في مباراته أمام كريستال بالاس السبت، لأنه قريب من الانضمام إلى مانشستر يونايتد، فيما قال مورينيو بعد الفوز على بيرنلي: "أتوقع انضمامه قريبا أو عدم انضمامه"، مضيفا: "أعتقد أنه قريب جدا، قريب جدا، قريب جدا إذا لم يحدث شيء ما".

وتابع: "أنا إيجابي، وأنا أعلم أن المسؤولين يفعلون كل ما في وسعهم - ملاك النادي أعطوا الضوء الأخضر، السيد (نائب الرئيس التنفيذي) وودوارد يعمل بجاد ... والجميع يعطون كل ما في وسعهم، وأعتقد أنهم سينجحون".

وقالت سكاي إنه من الواضح أن صفقة المبادلة ستتم ولكن تفاصيلها لم يتم الكشف عنها.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير