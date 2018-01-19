فوزنياكي تتقدم في أستراليا المفتوحة

بلغت الدنماركية كارولاين فوزنياكي المصنفة ثانية عالميا الدور الرابع من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى البطولات الأربع الكبرى، بفوزها على الهولندية كيكي برتنز 6-4 و6-3 الجمعة.

وتلتقي فوزنياكي في الدور المقبل مع السلوفاكية ماغدالينا ريباريكوفا التاسعة عشرة والفائزة على الأوكرانية كاتيرينا بوندارنكو 7-5 و3-6 و6-1.

وقالت فوزنياكي (27 عاما)، المصنفة أولى عالميا في 2010 دون أن تحرز أي لقب كبير والفائزة ببطولة الماسترز العام الماضي، إنها عملت كثيرا على تحسين إرسالها، ولا شيء لديها لتخسره بعد إنقاذها في الدور السابق ضد الكرواتية يانا فيت كرتين كانتا كفيلتين بإنهاء المباراة لصالح الأخيرة لو تحققتا.

وفي مباراة أخرى، تمكنت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، المصنفة الرابعة، من هزيمة مواطنتها مارتا كوتسيوك، لتبلغ الدور الرابع في أستراليا المفتوحة، بالفوز 6-2 و6-2.

المصدر: ةكالات

فادي سيمير