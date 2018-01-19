وفاة أكبر متوجة بميدالية في الألعاب الأولمبية

توفيت الإيطالية كارلا مارانغوني عن 102 سنة، وهي أكبر متوجة بميدالية في الألعاب الأولمبية، الخميس في بافيا (شمال إيطاليا)، بحسب ما ذكرت اللجنة الأولمبية الإيطالية (كوني).

ونالت مارانغوني فضية في مسابقة الجمباز الإيقاعي للفرق خلال ألعاب أمستردام 1928 عندما كانت في عمر الثانية عشرة.

وكتبت اللجنة في بيان: "بعمر الـ102، كانت أكبر المتوجات بميدالية أولمبية على قيد الحياة وآخر الأحياء من أولمبياد أمستردام 1928".

وذكرت اللجنة أن الفضية كانت أول ميدالية أولمبية للرياضة النسائية في البلاد.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير