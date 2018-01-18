بوردو يتخلى عن مدربه ويستغني عن تولالان

تخلى بوردو الفرنسي عن خدمات مدربه جوسلان غورفينيك بسبب النتائج السيئة، ما دفع بالقائد ولاعب الوسط جيريمي تولالان للتقدم إلى إدارة النادي بطلب فسخ عقده تضامنا مع المدرب.

واتخذت إدارة النادي قرار التخلي عن غورفينيك الذي أشرف على بوردو منذ 2016، بعد الخسارة، الثلاثاء، أمام كان على أرضه 0-2 في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري المحلي.



وكانت خسارة، الثلاثاء، الخامسة لبوردو في المراحل الست الأخيرة والعاشرة هذا الموسم، ما جعله يتقهقر في المركز الثالث عشر بفارق نقطتين فقط عن منطقة الهبوط.

وتسببت إقالة غورفينيك بفسخ عقد تولالان (34 عاما) الذي كان يمتد حتى نهاية الموسم الحالي، علما بأن قدوم لاعب الوسط إلى بوردو في صيف 2016 من موناكو كان مرتبطا بمشروع هذا المدرب الذي التحق بالفريق في الفترة ذاتها تقريبا.

وخلال أشهره الـ18 في بوردو، خاض اللاعب المتوج بلقب الدوري الفرنسي مرتين مع ليون (2007 و2008) 51 مباراة في "ليغ 1" بقميص بوردو، بينها جميع المباريات الـ21 التي خاضها في الدوري هذا الموسم.

وسيتولى إيريك بيدويه، أحد مساعدي غورفينيك والموجود في النادي منذ 1998، مهمة الإشراف مؤقتا على الفريق الذي يلتقي مضيفه نانت، السبت، في المرحلة الثانية والعشرين.

ويبدو أن الحارس الدولي البلجيكي السابق ميشال برودوم، المقيم في بوردو، من أبرز المرشحين لخلافة غورفينيك، بحسب الصحافة البلجيكية.

لكن برودوم الذي اختير أفضل حارس في مونديال 1994، ما زال مرتبطا قانونيا لعامين إضافيين مع فريقه السابق بروج الذي منحه إذن التوقف عن التدريب الصيف الماضي.

وفي حال أراد أي فريق التعاقد مع برودوم، عليه التفاوض مع بروج الطامح للحصول على تعويض مادي من أجل فسخ عقد الحارس الدولي السابق.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير