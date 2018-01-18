الدوري الإسباني.. برشلونة لتعويض هفوة الكأس والريال لنسيان خسارة فياريال

يأمل برشلونة المتصدر في مواصلة مشواره الرائع في الدوري الإسباني خلال الجولة الـ20، عندما يحل ضيفا على ريال بيتيس، فيما يبحث ريال مدريد حامل اللقب عن وقف النزيف وحماية مركزه الرابع.

ويغرد برشلونة في الصدارة بعد تحقيقه 16 فوزا من 19 مباراة، وهو الفريق الوحيد الذي لم يخسر حتى الآن في الليغا، وتلقى خسارته الأولى بعد سلسلة من 29 مباراة بدون هزيمة، بسقوطه على أرض جاره إسبانيول بهدف وحيد في ذهاب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا أمس الأربعاء.

ويفتقد برشلونة، الوحيد الذي لم يخسر في الدوريات الخمسة الكبرى، مجددا جناحه الفرنسي عثمان ديمبيلي بعد إصابته وسيبتعد من 3 إلى 4 أسابيع عن النادي الكتالوني.

وأصيب ديمبيلي بعد دخوله في الشوط الثاني من مباراة سوسيداد، التي قلب فيها برشلونة تأخره بهدفين إلى فوز عريض (4-2).

ويعول برشلونة بشكل كبير على ساحره الأرجنتيني ليونيل ميسي متصدر ترتيب الهدافين بـ17 هدفا، والمهاجم الأوروغوياني لويس سواريز وصيفه بـ 13 هدفا.

في المقابل، فاز بيتيس ثلاث مرات في مبارياته الأربع الأخيرة في الدوري، ولم يخسر برشلونة في آخر 13 مباراة ضد بيتيس في الدوري (فاز 10 وتعادل 3)، ويمكنه معادلة أفضل سلسلة بمواجهته (14 بين 1943 و1964).

ولم يكن مشوار وصيفه أتلتيكو مدريد الذي يبتعد عنه بفارق 9 نقاط، أفضل الكأس، إذ خسر على أرضه أمام إشبيلية (1-2)، مهدرا تقدمه بهدف مهاجمه العائد دييغو كوستا.

ويستقبل أتلتيكو مدريد، صاحب الدفاع الأقوى في الدوري بـ8 أهداف جيرونا العاشر.

أما فالنسيا الثالث، والذي عاد إلى الاستقرار بعد فوزين في الدوري وتخطي ألافيس بصعوبة (2-1) في الكأس، فيحل ضيفا على لاس بالماس متذيل الترتيب، باحثا عن تضييق الخناق على أتلتيكو الثاني الذي يتقدمه بنقطتين.

وبعد خسارته أربع مرات في آخر خمس مباريات، وتراجعه إلى المركز السادس، يحل إشبيلية ضيفا على إسبانيول الرابع عشر، بعد تنفسه الصعداء في مسابقة الكأس أمام أتلتيكو حيث حقق فوزه الثالث مع مدربه الجديد الإيطالي فينتشنزو مونتيلا.

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وتتجه الأنظار مرة جديدة إلى ريال مدريد حامل لقبي الليغا والتشامبيونزليغ، الذي يعيش أزمة حقيقية لفشله بالفوز في آخر 3 مباريات، وابتعاده 19 نقطة عن غريمه التاريخي برشلونة، ولو أنه يملك مباراة مؤجلة على أرض ليغانيس.

ويستقبل فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، ديبورتيفو لاكورونيا الثامن عشر والذي لم يفز في آخر 4 مباريات، في ظل الانتقادات الموجهة لمدربه ونجمه الأول البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي كثرت الشائعات حول عودته إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

واكتفى رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، بتسجيل أربعة أهداف في الليغا هذا الموسم، في أسوأ رصيد له منذ ديسمبر/كانون الأول 2005 عندما كان في صفوف يونايتد.

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وأكد زيدان الأربعاء انه لا يتخيل ريال من دون رونالدو: "لا أرى ريال من دون كريستيانو"، معتبرا أنه "في ناديه وكل الشغوفين يتمنون بقاءه".

ويتعين على ريال الدفاع عن مركزه الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، إذ يبتعد بفارق نقطة يتيمة عن فياريال الذي يستقبل ليفانتي السادس عشر.

ونجح ريال في الفوز على ديبورتيفو 13 مرة في آخر 14 مواجهة، فيما فاز ديبورتيفو مرة واحدة في آخر 32 زيارة إلى ملعب سانتياغو برنابيو معقل النادي الملكي.

وفي باقي المباريات، يلعب الجمعة خيتافي مع أتلتيك بلباو، والأحد ألافيس مع ليغانيس، وريال سوسيداد مع سلتا فيغو، والاثنين إيبار مع ملقا.

المصدر: أ ف ب

أليكسي اسبر